Urteile der Woche Krankenkasse muss Dolmetscher für Arztbesuche nicht zahlen

Das Ehepaar Meisner ficht die Kündigung juristisch an. Der Fall landet schließlich am Bundesgerichtshof in Karlsruhe: "Kauft eine Firma eine vermietete Wohnung, dann darf sie den Mietern frühestens nach drei Jahren aus Eigenbedarf kündigen. Vor Ablauf dieser Zeit ist eine solche Kündigung unwirksam. Der Gesetzgeber will mit dieser Frist verhindern, dass Wohnungen nur in der Absicht erworben werden, um den Mietern mittelfristig wegen Eigenbedarfs zu kündigen." Die Kündigung ist also unwirksam.

Amtsgericht München (Az. 171 C 28560/15)



Else Elsner* schaut hin und wieder Teleshopping – besonders die Schmucksendungen haben es der betagten Dame angetan. Dort wird unter anderem ein Collier vorgestellt, welches die 84-jährige Rentnerin bestellen will. Weil das Schmuckstück aber sehr teuer ist, will Else Elsner in Raten zahlen. Darauf lässt sich der Teleshopping-Anbieter aber nicht ein. Er teilt der Kundin mit, dass sie die intern festgelegte Altersgrenze für die Kreditvergabe überschritten habe.



Die betagte Dame ist außer sich und fühlt sich allein wegen ihres Alters benachteiligt. Sie klagt wegen Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgesetz und fordert darüber hinaus ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 Euro. Die Richter am Münchner Amtsgericht entschieden folgendermaßen: "Zwar sind ältere Personen mit regelmäßigen Renten grundsätzlich als solvente Schuldner einzustufen. Es ist aber nun einmal so, dass mit gesteigertem Alter auch das Risiko des Ablebens ansteigt. Verstirbt der Schuldner während eines laufenden Ratenvertrages, müsste sich der Verkäufer an den Nachlass wenden. Das ist mit dem Risiko eines Ausfalls, aber auch mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Betagten Kunden Ratenzahlungen zu verwehren, ist demnach zulässige Altersdiskriminierung." Ein Schmerzensgeld gab es für die Klägerin nicht.