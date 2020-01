Arzt darf Rechnung nicht über Arbeitgeber an Patientin schicken

Grabsanierung kann nicht abgesetzt werden. Bildrechte: Colourbox.de

Auf dem Friedhof ihres Heimatortes hat die Familie Vorland eine große, in die Jahre gekommene Grabstätte. Als der Friedhofsverwaltung auffällt, dass Teile des Grabes einsturzgefährdet sind, werden die Angehörigen aufgefordert die Anlage zu sanieren. Vera Vorland willigt schließlich ein und teilt sich die Kosten dafür mit ihrem Bruder. Die Investition versucht die Frau steuerlich geltend zu machen. Sie gibt ihre Ausgaben in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung an. Das erkennt das Finanzamt allerdings nicht an. Vera Vorland verweist darauf, dass die Sanierung zwingend erforderlich und unvorhergesehen auf sie zukam. Sie klagt sich durch die Instanzen, bis der Fall am Bundesfinanzhof in München landet.