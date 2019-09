Nicht jeder, der eine Elementarschadenversicherung abschließen möchte, bekommt auch eine. Die Versicherer sind zum Abschluss eines Vertrages nicht verpflichtet. In besonders gefährdeten Regionen bieten sie Versicherungen oft nur gegen höhere Prämien an. Dann kostet der Versicherungsschutz schnell 300 bis 400 Euro im Jahr. In stark gefährdeten Gebieten verweigern die Versicherungen allerdings den Zusatzschutz, weil das Risiko für den Konzern zu groß ist.

Wie hoch das Risiko für eine Überschwemmung in einer Region ist, legen die Versicherer anhand eines Zonierungssystems fest, ZÜRS genannt. Unterschieden werden vier verschiedene Gefährdungsklassen (GK):

GK 4 - statistisch ein Hochwasser in 10 Jahren

GK 3 - statistisch ein Hochwasser in 10–300 Jahren

GK 2 - statistisch ein Hochwasser in 100–200 Jahren

GK 1 - statistisch seltener als einmal alle 200 Jahre ein Hochwasser

Wer in einer Region mit Gefährdungsklasse 3 wohnt, muss mindestens mit einem Prämienzuschlag rechnen. In Gefährdungsklasse 4, mit mehr als einem Hochwasser in zehn Jahren, ist es fast aussichtslos, eine Elementarschadenversicherung zu bekommen.