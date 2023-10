Archäologie Freiberg: Historischer Schuh bei Ausgrabungen gefunden

Wenn in Freiberg Erdarbeiten anstehen, sind meistens auch die Archäologen gefragt. Denn in der mehr als 900-jährigen Geschichte der Stadt hat sich so einiges angesammelt, was verschüttet wurde und nun wieder zum Vorschein kommt. Reste eines Schuhs aus dem 14. Jahrhundert können den Archäologen auch einiges erzählen.