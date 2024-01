Kosten beim Bau von Landesstraßen in Sachsen-Anhalt Trotz gestiegener Baupreise musste in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr kein Straßenausbau aus Geldmangel verschoben werden. Das teilte das Infrastrukturministerium auf Anfrage mit. Von den geplanten 250 Millionen Euro für den Ausbau und Erhalt der Straßen im Land seien fast alle Mittel ausgegeben worden. Insgesamt seien im Land 117 Straßenabschnitte, 28 Brücken und 28 Radwege gebaut worden. Das Ministerium wies darauf hin, dass es sich bei den meisten Bauarbeiten in erster Linie um den Erhalt – und nicht um den Neubau von Verkehrswegen handele. Um das Landesstraßennetz im bisherigen Umfang instand zu halten, würden allein wegen der Preissteigerungen jährlich mehr als 100 Millionen Euro benötigt. Im kürzlich verabschiedeten Haushalt seien knapp 98 Millionen Euro vorgesehen, davon allein 4,7 Millionen Euro für die Anbindung der Intel-Werke.

Das Jahr 2023 sei zudem genutzt worden, um einzelne Maßnahmen in diesem Jahr vorzubereiten. So seien auf einzelnen Abschnitten der A2, der A9 sowie der A14 Fahrbahnverbreiterungen, Nothaltebuchten sowie Umbauten an der Sicherheitstechnik umgesetzt worden, um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten.