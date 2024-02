Der AfD-Kreisvorsitzender Daniel Roi sagte am Montag dazu der Deutschen Presseagentur (dpa): "Wir haben hin und her überlegt, ob wir das machen sollen, sehen uns aber gezwungen, das zu tun." Der AfD-Politiker sieht klare Verstöße. So habe der Wahlleiter keine sogenannte Relevanzberechnung gemacht und notwendige Überprüfungen der Wahl nicht veranlasst.