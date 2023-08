Das Paradies beginnt in Pouch bei Bitterfeld-Wolfen gleich hinter dem Supermarkt. Eine schmale Betonstraße schlängelt sich dort vom etwas höher gelegenen Ortskern herab zur Goitzsche. Am Ufer des Sees ist in den letzten Jahren ein hübsches Neubaugebiet entstanden: die Schlossterrassen. Vor manchen der weiß gestrichenen Ein- und Mehrfamilienhäuser parken bereits Autos, andere sind noch im Bau. Wer schon eingezogen ist und im ersten oder zweiten Stock wohnt, kann bei gutem Wetter vom Balkon aus die Sonne auf dem See glitzern sehen.