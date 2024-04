"Greif zur Feder, Kumpel" – unter diesem Motto startete 1959 ein Versuch der DDR, die sogenannte Hochkultur mit der sogenannten Arbeiterklasse zu versöhnen. Doch der dichtende Schichtarbeiter blieb eine Ausnahme. Nicht diese Kunst aus der Region machte Schlagzeilen, sondern die Rauchfahnen der Großchemie, die selbst noch aus dem Weltraum zu sehen waren. Diese Industriegeschichte kann inzwischen in Museen besichtigt werden. Doch wie sieht eigentlich die Zukunft der Region aus? Das Festival Osten, das in Bitterfeld-Wolfen nun zum zweiten Mal stattfindet, sucht nach Antworten.

Martin Naundorf, einer der Kuratoren des Festivals, wurde in jenem Jahr geboren, als ORWO abgewickelt wurde. Er sieht mit einigem Abstand auf diese Entwicklung. "Ich bin Jahrgang 1994. Das heißt, für mich ist das natürlich auch eine interessante Befragung: Was lässt sich aus der Vergangenheit noch erzählen? Was ist heute für die Gegenwart interessant? Und was lässt sich dafür in der Zukunft ableiten?" Vor diesem Hintergrund hat Martin Naundorf die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler mit ihren Projekten mit ausgewählt und begleitet sie nun.