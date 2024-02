Künstlerisch aktive Familie am Bauhaus Dessau

Der Bauhaus-Meister Lyonel Feininger hat in dem Haus, in dem nun die Ausstellung zu sehen ist, mit seiner Frau Julia und seinen drei Söhnen Andreas, Laurence und Theodore Lukas gelebt. Auch Lore, Lyonels Tochter aus erster Ehe, und Gertrud, die 1933 Sohn Andreas heiratete, wohnten in dem von Walter Gropius entworfenen Meisterhaus. Bildrechte: Anne Sailer

Alle Familienmitglieder waren künstlerlisch tätig – das zeigt die Ausstellung. Damit möchte Kurator Torsten Blume mit dem Mythos des großen einsamen Künstlers Lyonel Feininger aufräumen. Dieser habe beispielsweise seine Kinder inspiriert: "Lyonel Feininger hat seit den 1920er-Jahren komponiert, insbesondere Fugen nach dem Vorbild von Johann Sebastian Bach. Damit hat er vor allen Dingen den mittleren Sohn, Laurence Feininger, angesteckt, der nach ersten Versuchen, Maler oder Architekt zu werden, sich entschied, Musiker zu werden." Bildrechte: Anne Sailer

Ausstellung zeigt Spielzeug, Puppen und Masken

Feiningers Frau blühte in Dessau regelrecht auf. Während ihr Mann an die Ostsee fuhr, besuchte sie Feste und tobte sich auch künstlerisch aus, malte und baute Spielzeug. In der Ausstellung sind einige ihrer Bühnenpuppen als Reproduktionen zu sehen. Eine Premiere sind die eigens für die Ausstellung rekonstruierten Bühnenmasken T. Lux Feiningers. Es handelt sich um drei Masken, die er "für verschiedene Performances der Bauhaus-Bühnenwerkstatt entworfen und gestaltet hat", erzählt der Kurator. Bildrechte: Anne Sailer

T. Lux Feininger als Chronist seiner Familie

T. Lux Feininger wird zum Chronisten einer Zeit, die in Vergessenheit geraten ist. Sind die Eltern aus dem Haus, feiert der 1910 geborene Feininger-Sohn wilde Feste mit seinen Bauhaus-Freunden in der heutigen Ebertallee 63 in Dessau. Viele ausgelassene Schnappschüsse zeigen das. Immer wieder steigt er auch auf das Dach des Hauses. Sein Sohn Conrad, der die Ausstellung schon gesehen hat, ist gerührt. "Ich fühle ihn, vor allem als wir aufs Dach des Hauses gestiegen sind". Sein Vater und dessen Freunde hätten das Haus wie einen großen Spielplatz genutzt, erzählt er. Bildrechte: Anne Sailer

In der Ausstellung "T. Lux und seine Bauhausfamilie" stehen in einem kleinen Zimmer auch ein runder Tisch und eine Anrichte. Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen, dass sie auch vor rund 100 Jahren da so standen. Auf Monitoren im ganzen Haus laufen Filme über die einzelnen Familienmitglieder. Die Schau wirft einen sehr privaten Blick auf eine künstlerische, aber auch ganz normale Familie.

Angaben zur Ausstellung "T. Lux Feininger und seine Bauhaus-Familie"

Ausstellung vom 25. Februar bis 21. April 2024



Meisterhaus Feininger

Ebertallee 58/59, 06846 Dessau-Roßlau



Öffnungszeiten:

März bis Oktober: Montag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

November bis Februar: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr