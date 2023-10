In Dessau-Roßlau haben am Montag umfangreiche Straßenbauarbeiten auf der B184 begonnen. Autofahrer, die von der Dessauer Innenstadt in Richtung Kleinkühnau oder Aken unterwegs sind, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Dort ist eine wichtige Kreuzung gesperrt, weil Fahrbahn und Radweg saniert werden. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.