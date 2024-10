In Dessau-Roßlau gibt es Ärger wegen des geplanten Bürgerentscheids über die Bewerbung zur Bundesgartenschau 2035. Bürgerinnen und Bürger aus Dessau-Roßlau können seit Montag darüber abstimmen, ob sich der Stadtrat noch einmal mit der Bundesgartenschau 2035 befassen muss. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat die Briefwahl für den Bürgerentscheid, der am 1. Dezember stattfindet, begonnen. Demnach sollen insgesamt rund 64.000 Wahlberechtigte darüber entscheiden, ob der Stadtratsbeschluss vom Juni zur Ausrichtung der BUGA in Dessau aufgehoben wird.