Eigentlich sind follikuläre Lymphome sehr gut behandelbar. Oft entwickeln sie sich langsam und über Jahre bis Jahrzehnte. Erst wenn Beschwerden auftreten, braucht es laut Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums überhaupt eine Behandlung. Wenn es soweit ist, drängen Chemotherapien den Krebs in der Regel recht verlässlich zurück.

Nicht so bei Frank Scherbaum. Professor Gerhard Behre, Leiter des Zentrums für Hämatologische Neoplasien in Dessau, ist der behandelnde Arzt des Bergwitzers. "Herr Scherbaum gehört leider zu den 20 Prozent aller Patienten mit follikulärem Lymphom, die nicht auf Chemotherapie ansprechen." Die Blutwerte hätten sich selbst nach einer stärkeren Chemotherapie nicht verbessert, die Lymphknoten seien sogar noch größer geworden.

Das Städtische Klinikum Dessau geht neue Wege in der Krebstherapie.

Das Städtische Klinikum Dessau geht neue Wege in der Krebstherapie.

Das Städtische Klinikum Dessau geht neue Wege in der Krebstherapie. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Zuletzt hätten sich dann auch noch die Lungen des Patienten mit Wasser gefüllt. "Das war beängstigend", gibt der Mediziner zu. Das ärztliche Team um Behre entscheidet, auf einen ganz neuen Therapieansatz umzuschwenken – einen sogenannten "bispezifischen Antikörper". Für Lymphome ist ein solcher erst seit wenigen Monaten überhaupt zugelassen in Deutschland.

Das Wirkprinzip lässt sich ziemlich einfach erklären: Der spezielle Antikörper kann sowohl an die Krebszellen andocken als auch an Immunzellen (T-Lymphozyten), die der Körper gegen Krebs bildet. Die Antikörper führen die Immunzellen dann gezielt zu den Krebszellen. Auf diese Weise erkennt das Immunsystem den Tumor und kann ihn zerstören. "Der Antikörper hilft also dem körpereigenen Abwehrsystem, den Krebs zu bekämpfen", beschreibt Behre. Das sei nötig, weil der Krebs sehr effektiv darin sei, Immunreaktionen zu umgehen.