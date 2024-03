Mit einer Hommage an die Sängerin Edith Piaf ist am Sonntag im Anhaltischen Theater Dessau das diesjährige Kurt Weill Fest zu Ende gegangen. Knapp 17.000 Menschen haben in den vergangenen zweieinhalb Wochen die Veranstaltungen besucht.

Die 32. Auflage des Festes stand unter dem Motto "Leuchten im Schatten". Im Mittelpunkt der mehr als 50 Veranstaltungen an 16 Spielstätten standen Werke und Geschichten von Frauen . Die künstlerische Leiterin, Constanze Mitter, sagte: "Wir waren zuerst inspiriert von Lotte Lenya, die zeitlebens trotz eigener großer Erfolge irgendwie doch immer im Schatten ihres berühmten Ehemannes Kurt Weill stand." Der Komponist und Namensgeber des Festivals Kurt Weill wurde 1900 in Dessau geboren.

Am Samstag gab Musiker Musiker Max Mutzke ein Konzert in einem Werk zur Instandhaltung von Zügen. In der außergewöhnlichen Kulisse betonte Mutzke die Wichtigkeit von Gleichberechtigung und Demokratie. Auch erinnerte er an die Proteste im Iran, die 2022 nach dem gewaltsamen Tod der kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini ausgelöst wurden.