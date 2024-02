"Leuchten im Schatten" Mehr Jugend, mehr Frauen: Kurt-Weill-Fest in Dessau beginnt

23. Februar 2024, 04:00 Uhr

Das Kurt-Weill-Fest in Dessau wird am Freitagabend mit einem festlichen Konzert eröffnet. Unter dem Motto "Leuchten im Schatten" stehen in diesem Jahr vor allem Künstlerinnen im Fokus, die oft im Schatten von Männern standen. In den Programmen geht es um Lotte Lenya, Fanny Mendelssohn oder Alma Mahler. Neben Veranstaltungen mit Andrea Sawatzki oder Wallis Bird sind auch einige Programme mit Jugendlichen geplant.