Zum Tod von Hans-Jürgen Rose aus Dessau im Jahr 1997 streben die Hinterbliebenen erneut eine Aufklärung des Falles an. Wie eine Sprecherin der Initiative "Recherche Zentrum" MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sollen Einzelheiten am Donnerstag, den 28. März, auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.

Hintergrund ist der Tod des damals 36-Jährigen. Nach Angaben in Polizeiakten war Hans-Jürgen Rose am 7. Dezember 1997 nach einer Alkoholfahrt von der Polizei aufgegriffen und ins Revier Dessau gebracht worden. Was nach seiner Entlassung geschah, ist bis heute ungeklärt: Rose wurde, nach Aktenlage der Polizei, schwer verletzt an einem Treppenaufgang wenige Meter vom Revier hilflos aufgefunden. Wenige Stunden später war der 36-Jährige tot. Die Polizei geht von einem Fenstersturz aus.