Eine neues Theaterstück am Anhaltischen Theater Dessau thematisiert die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen.

Die Inszenierung ist als partizipatives Theater mit Erzählungen von Dessauerinnen entstanden.

Im Zuge von Verschärfungen des Abtreibungsrechts an vielen Orten der Welt soll der Theaterabend ein Raum für Reflexion zum Thema sein.

Auf der Bühne herrscht eine nächtliche Atmosphäre. Zwei Frauen finden nicht in den Schlaf, getrieben von Gefühlen und Gedanken über ihr Selbstverständnis, ihren weiblichen Körper, über Sex, Schwangerschaft und Abtreibung. Es sind virulente Themen, die die Regisseurin Sahar Rezaei gemeinsam mit der Autorin Nora Deetje Leggemann zu einem Theaterstück entwickelt hat: "Es gibt verschiedene Themen, die in dem Stück auftauchen. Einmal das Thema Abtreibung, das sehr präsent ist in dem Stück, und einmal das Thema Schweigen", so Rezaei. "Über welche Themen spricht man? Über welche Themen schweigt man? Und wie kann man überhaupt damit anfangen, über bestimmte Themen zu reden?", fragt die Regisseurin.

Partizipatives Theater als Begegnungsort

Aus der Erkenntnis, dass es für viele schwierig ist, über diese Themen zu reden, entstand die Idee zum Theaterstück. Das Besondere: Für die Recherche wurden Menschen in Dessau nach ihren Gedanken zum Thema befragt. In diesem partizipativen Theater sieht die 1991 im Iran geborene Regisseurin, die seit sieben Jahren in Deutschland lebt und seit dieser Spielzeit die Schauspielleitung am Anhaltischen Theater übernommen hat, große Chancen: "Ich glaube, wenn man für Themen, über die man normalerweise nicht so gerne redet, einen Raum schafft, dann baut man eine völlig andere Beziehung zum Zuschauer auf." Für sie sei es ein Ziel des Theaters, mehr mit den Einwohnern der Stadt, Kulturinteressierten oder auch jüngeren Menschen in Kontakt zu kommen.

Zwar waren es am Ende nur Dessauer Frauen, die sich auf den Aufruf im Internet gemeldet haben – leider kein einziger Mann, bedauert Rezaei – dennoch habe sie eine beeindruckende Offenheit erlebt. Die Aussagen sind dann nicht nur in den Text eingeflossen, sondern tauchen auch als reale Stimmen in der Inszenierung auf. Das macht das Stück authentisch. Bildrechte: Claudia Heyse

Parallele Perspektiven sind zu sehen

Gleichsam lag in der Inszenierung eine besondere Herausforderung, denn die beiden Protagonistinnen treten auf der Bühne nicht in einen Dialog, sondern reflektieren sich im Selbstgespräch. Zwei Monologe unterschiedlicher Perspektiven laufen parallel, in derselben Nacht, derselben Stadt und spiegeln sich dabei, erzählt die Dramaturgin der Inszenierung, Luise Vollprecht: "Es gibt eine junge Frau, die das Ganze erlebt, aus der Situation einer möglichen Betroffenen. Und es gibt die andere Frau, die distanzierter auf das Ganze blickt, die recherchiert, die sozusagen die ganzen Hintergrundinformationen und Fakten zu dem Thema bereitstellt."

Theaterabend als Reflexionsraum

Letztlich ist das Thema natürlich nicht auf Dessau beschränkt, sondern omnipräsent. Deshalb auch der Titel "Am Rande des Orbits". Die Inszenierung fügt sich ein in den Kontext um Abtreibungsverbote in Polen und den USA oder in Deutschland die Diskussion um den Artikel 219a, der das Werbeverbot für Abtreibungen regelt. "Es ist eine Debatte, die weltweit geführt wird, sehr emotionalisiert streckenweise, mit sehr verhärteten Fronten auf beiden Seiten", so Dramaturgin Vollprecht.

Politisch aufgeladen, öffentlich skandalisiert oder als Tabuthema verschwiegen – zwischen diesen Polen dreht sich auch die Inszenierung, die nicht nur mit Ton-Collagen arbeitet, sondern auch mit Licht, Musik und Soundeffekten.