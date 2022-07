Bielig erklärte , eine textliche Neufassung der Erklärungstafel sei bereits beschlossen. "Die Neugestaltung des Aufstellers ist jedoch nur ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen, um dieser in Stein gehauenen Beleidigung aller Juden und ihres Glaubens einen deutlicheren und sichtbareren Ausdruck für die christliche Umkehr von Judenfeindlichkeit entgegenzusetzen." Am 25. Juli trete zum ersten Mal nach dem BGH-Urteil der Beirat zur "Stätte der Mahnung" wieder zusammen, um Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und der Kirchengemeinde konkrete Vorschläge zur Umsetzung zu unterbreiten.

Der Kläger Michael Dietrich Düllmann sagte vor dem Urteil des BGH, er wolle nicht aufgeben: "Ich werde den ganzen juristischen Weg ausschöpfen." Bildrechte: dpa

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Juni 2022 darf das als Wittenberger "Judensau" bekannte Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert an seinem bisherigen Ort bleiben (Az.: VI ZR 172/20). Isoliert betrachtet, verunglimpfe die Schmähplastik zwar das Judentum als Ganzes. Durch eine Bodenplatte und einen Schrägaufsteller mit der Aufschrift "Mahnmal an der Stadtkirche Wittenberg" unterhalb des Reliefs sei nach Überzeugung der Richter am BGH das Schandmal in ein Mahnmal umgewandelt worden. Dabei gehe es um die Erinnerung an die jahrhundertealte Diskriminierung und Verfolgung von Juden bis hin zum nationalsozialistischen Völkermord.