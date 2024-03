Das Bundesumweltministerium und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Geschäftsbereich Bundesforst) haben am Montag in der Dübener Heide eine Vereinbarung zum Erhalt alter Buchenwälder unterzeichnet. Zur Vertragsunterzeichnung kam Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) in das Buchenwaldgebiet zwischen Söllichau im Landkreis Wittenberg und Kossa in Sachsen.