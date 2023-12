Der erwartete Zuzug von Bundeswehrsoldaten werde der Region gut tun. Er erwarte eine kontinuierliche Entwicklung der Bevölkerung, wenn die Soldaten mit ihren Familien in die Region ziehen, so Jahn. Jahn wird an dem Treffen am Dienstag nicht teilnehmen. Kommunale Vertreter sollen die Planungen für den Infrastruktur-Ausbau erst ab Januar in einer Task Force begleiten.