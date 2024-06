Bildrechte: MDR/André Damm

Treffen von Ministerpräsidenten und Kanzler Vor Kanzlerbesuch: Katerstimmung und Sorgen bei den Menschen in Wittenberg

18. Juni 2024, 08:03 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Dienstag in Wittenberg mit den Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer zusammen. Themen sind die flächendeckende, medizinische Versorgung sowie die Wirtschafts-und Energiepolitik, aber es wird wohl auch über die Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen und damit über den Rechtsruck in Deutschland gesprochen werden. So ist die Stimmung in der Lutherstadt vor dem Treffen.