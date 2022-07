Es ist nicht so, als hätte irgendwer das den Sielaffs so ins Gesicht gesagt. Es ist eher ein Gefühl, das die beiden manchmal haben – obwohl sie am Ende doch glauben, dass ihre Nachbarschaft zufrieden ist, ohne das großartig zu sagen. Ist auch okay, findet Torsten Sielaff. "Wenn es selbst die Offiziellen nicht schaffen, mal ein bisschen Wertschätzung für so viel private Investition in ein Kulturhighlight zu äußern, kann ich das von den normalen Einwohnern nicht verlangen."