So sieht das auch Christa Bergmann, Referatsleiterin Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale. "Verbraucher denken oft, dass in kleinen Betrieben vor Ort geschlachtet wird. Meist ist es aber so, dass Teilstücke von großen Schlachthöfen stammen. Da es keine Kennzeichnungspflicht für Fleisch gibt, das in Wurst landet, kommt hier oft alles rein", so Bergmann.