Warum Solarenergie im Landkreis Wittenberg so boomt

"Sie müssen mal mitkommen. Da oben haben Sie die beste Sicht. Das lohnt sich wirklich." Biobauer Daniel Kirsch aus Söllichau im Landkreis Wittenberg versteht es, zu überzeugen. So klettern wir an einem 16 Meter hohen Silo eine Hühnerleiter aus Metall hoch. Doch der Ausblick entschädigt für den etwas beschwerlichen Aufstieg. "Überall ist Solar", sagt Kirsch, "das wird immer mehr." Er zeigt in mehrere Richtungen und erzählt davon, dass es die Unternehmen in dem kleinen Dorf in der Dübener Heide zuerst begriffen hätten.