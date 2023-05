Am Rande des Örtchens Listerfehrda führt eine schmaler Betonweg durch Felder, in denen sich hier und da kreisrunde Sandflächen abzeichnen. Die seltsamen Kornkreise und ein paar Baucontainer am Wegesrand sind die Vorboten dessen, was hier in den nächsten knapp anderthalb Jahren entstehen soll: Ein "repowerter" Windpark, sogar "eines der größten Repowering-Projekte in Europa", wie es das für den Umbau und Betrieb der Anlagen zuständige Unternehmen VSB aus Dresden vollmundig ankündigt.