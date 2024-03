Bei Landsberg im Saalekreis hat sich am Montag ein Mann ins Gleis gestellt und eine ICE-Schnellbremsung verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der 55-Jährige den Zug anhalten. Er sei auf dem Weg nach Berlin in der Nacht am Bahnhof Landsberg angekommen. Ein Zugbegleiter soll ihn zuvor von der Weiterfahrt ausgeschlossen haben.