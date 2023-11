Der Mordverdächtige aus Italien, den die Polizei am Sonnabend auf der A9 im Süden von Sachsen-Anhalt festgenommen hat, wird in sein Heimatland ausgeliefert. Das Oberlandesgericht in Naumburg teilte am Mittwoch mit, die Auslieferungshaft gegen den 21 Jahre alten Italiener angeordnet zu haben. Der Mann war am Wochenende in der Nähe von Leipzig festgenommen worden und sitzt derzeit in Halle in Haft.