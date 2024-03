Lehrermangel Nur 74 Prozent Unterrichtsversorgung: Offener Brief an Bildungsministerin

Hauptinhalt

15. März 2024, 11:23 Uhr

An der Grundschule Tröglitz in der Gemeinde Elsteraue liegt die Unterrichtsversorgung nur noch bei 74 Prozent. Bereits zum dritten Mal wendet sich die Gemeinde deshalb mit einem offenen Brief an Bildungsministerin Eva Feußner. Darin wird unter anderem eine bessere Bezahlung von Grundschullehrern in Sachsen-Anhalt gefordert. Der Bürgermeister von Elsteraue hat die Bildungsministerin Anfang April zu einem Gespräch eingeladen.