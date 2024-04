Die frostigen Nachttemperaturen der vergangenen Tage haben in Sachsen-Anhalt Schäden beim Obst-Anbau angerichtet. Vor allem Erdbeeren sind bei Temperaturen bis zu minus 5 Grad Celsius erfroren. Ingo Hindorf vom Spargel- und Erdbeerhof Langeneichstädt am Geiseltalsee (Stadt Mücheln, Saalekreis) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in der Nacht zum Mittwoch seien Teile der Erdbeerernte unwiederbringlich zerstört worden. Der Frost sei sogar durch ein eigens zum Schutz aufgespanntes Vlies gekrochen. Auch dem Spargel setzten die Temperaturen zu. Den Pflanzen sei Kraft entzogen worden. Dadurch werde das Wachstum verzögert. Der Schaden hier sei aber "keine große Sache", so Hindorf.