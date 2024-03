Mehrere Verletzte Nach Schlägerei in Weißenfels: Polizei sieht keine Verbindung zu organisierter Kriminalität

17. März 2024, 13:40 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Herrmannsgarten in Weißenfels sieht die Polizei keine Verbindung zur organisierten Kriminalität. Von einem solchen Zusammenhang hatte zuvor der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) gesprochen. Am Freitag gab es in der Stadt erneut einen Vorfall mit einer Eisenstange – er steht laut Polizei aber in keinem Zusammenhang zu der Tat davor.