Die rund 3.500 Leuchten der Stadt und ihren Ortschaften seien "Energiefresser". Die jährlichen Stromkosten für die Laternen betrugen bisher rund 250.000 Euro. In diesem Jahr war allerdings eine planmäßige Neuausschreibung notwendig. Nun muss die Stadt nach eigenen Angaben pro Jahr zirka 750.000 Euro für die nächtliche Beleuchtung der Straßen und Wege einplanen.

"Wir achten in sehr hohem Maße darauf, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Deshalb werden zum Beispiel im Bereich von Kreuzungen oder an Orten, die ohnehin nicht stark beleuchtet sind, die Maßnahmen nur in begrenztem Maße umgesetzt", erklärt Christian Gast, der Leiter des Fachbereiches Technisches Zeitz.