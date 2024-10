Einen Stolperstein neu verlegen zu lassen kostet laut dem hessischen Künstler und Initiator Gunter Demnig rund 120 Euro. Damit würden Material und Herstellung, Transport und Verlegung sowie Beratung und Recherche finanziert, heißt es auf der Internetseite des Projektes. In Zeitz können nun nach Information von MDR SACHSEN-ANHALT dank der Spenden nicht nur die gestohlenen Stolpersteine, sondern weitere neue verlegt werden. Nach Angaben der Stadt wartet Demnig nur noch auf die Beauftragung durch die Initiative Stolpersteine Zeitz.



Spenden, die nicht für Stolpersteine verwendet werden, sollen dem Simon-Rau-Zentrum in Weißenfels zugutekommen. Das Zentrum befasst sich mit jüdischem Leben in Weißenfels und will die ehemalige Synagoge in der Feldstraße als Gedenkort wieder aufbauen.