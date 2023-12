Für die staugeplagten Autofahrer auf der Bundesstraße 6 in Halle gibt es ab Donnerstag Entlastung. Zwei Spuren stadteinwärts in Richtung Hermes-Areal werden wieder freigegeben. Das teilten die Stadtwerke mit. Eine Spur in Richtung Innenstadt bleibt aber weiter gesperrt. Eine defekte Trinkwasserleitung hatte in dem Bereich für eine unterspülte Fahrbahn gesorgt.

Einschränkungen bis Ende Januar

Wie die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) mitteilt, kann die Sperrung einer Geradeausspur in Richtung Wasserturm aber nicht aufgehoben werden: Voraussichtlich noch bis zum 26. Januar 2024 steht damit stadteinwärts weiterhin nur eine Fahrspur für den Verkehr aus Richtung Trotha beziehungsweise von der B100 kommend zur Verfügung.

Laut Stadt war die Fahrbahn der Paracelsusstraße an der Kreuzung zur Äußeren Hordorfer Straße an einer Stelle vor rund zwei Wochen metertief eingebrochen. Als Grund wird nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Loch in einer Trinkwasserleitung vermutet.

Drei Fahrspuren der Paracelsusstraße gesperrt