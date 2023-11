In Halle ist ein Ehepaar in seinem Schlafzimmer beraubt worden. Nach Polizeiangaben waren die Diebe zuvor über ein angekipptes Fenster in die Wohnung im Hochparterre eingestiegen. Die Täter ließen Geld im dreistelligen Bereich und zwei Handys aus dem Raum mitgehen, in dem die Eheleute gerade schliefen. Die Kripo sicherte Spuren.