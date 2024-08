Kampf gegen Streamingdienste Verein will letzte Videothek in Halle retten

16. August 2024, 03:00 Uhr

Zum Ende des Jahres schließt in Halle nach 18 Jahren der Format Filmkunstverleih. Die Videothek ist in finanzielle Schieflage geraten, weil viele Menschen auf Streamingdienste umgestiegen sind. Im Bestand der Videothek befinden sich über 19.000 Filme und Serien – darunter auch Raritäten für Filmliebhaber. Ein neugegründeter Verein möchte die Sammlung retten. Um den Laden inklusive der Filme übernehmen zu können, muss in einer Spendenkampagne eine hohe Summe eingesammelt werden.