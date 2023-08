Wenn in Halle ein Kind neu geboren wird, kommt das Glockenspiel des Roten Turms zum Einsatz – und das seit nunmehr fünf Jahren. Seitdem werden Neugeborene mit einem Halleluja des Komponisten Händels und einem Glockenschlag der "Baby Bell" (zu Deutsch: Baby-Glocke) willkommen geheißen. Die Idee für das "Halleluja für die Neugeborenen der Händelstadt" hatte Sven Seeger, der Chefarzt der Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle.

Doch wie funktioniert all das? Die Neugeborenen der Stadt werden jeden Tag in einer App vermerkt. Diese Info geht automatisch an den Roten Turm auf dem Marktplatz, an das Relais der extra dafür präparierten Kinderglocke, der "Baby Bell". Am folgenden Tag um 13:00 Uhr erklingen dann nach dem "Halleluja" so viele Glockenschläge, wie es am Vortag Neugeborene gegeben hat.