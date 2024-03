Anfang Januar stehen mehr als hundert Menschen vor einem Haus in der Hafenstraße in Halle, darunter viele Familien mit Kindern. Bei dem Haus handelt es sich um ein Baudenkmal: 1856 wurde hier die erste städtische Gasanstalt mit drei Gasometern in Betrieb genommen. Auf der Saline, zwischen Halle Neustadt und Innenstadt, soll es an diesem Tag aber vor allem um die jüngere Geschichte des angrenzenden Grundstücks mit der Hausnummer 7 gehen: 2016 erlangte die Immobilie überregionale Aufmerksamkeit. Eine Gruppe besetzte das Haus und eröffnete ein soziales Zentrum. Aus der Hafenstrasse 7 wurde die "HaSi", ein Name, der noch heute unter Anwohnern gebräuchlich ist.