Aus Sicht des Studierendenrates ist dieser Teilerfolg nicht zufriedenstellend. Seine Protestrede schloss Jan Niklas Reiche daher mit einem Aufruf an seine Mitstudierenden: "Ganz viel, was für Studierende eigentlich Grundversorgung ist – um all das müssen wir gerade kämpfen und nicht dafür Visionen zu haben, was wir in den nächsten Jahren alles cool machen können, sondern einfach nur dafür, dass es nicht schlimmer wird. Aber wir können das nur gemeinsam ändern, wenn wir laut sind und Druck machen."