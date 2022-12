Festnahme in Halle Gesuchter raucht auf Zugtoilette – und landet im Gefängnis

Rauchen auf der Zugtoilette ist in deutschen Zügen verboten. Wer dagegen verstößt, landet nicht sofort im Gefängnis. Wird man allerdings per Haftbefehl gesucht, kann der Genuss schnell hinter Gittern enden. Genau das ist einem Mann jetzt in Halle passiert.