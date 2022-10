Im Hufeisensee darf nicht gebadet werden. Das begründet die Stadt Halle damit, dass belastetes Grundwasser in den See fließt. In diesem Grundwasser habe man erhöhte Konzentrationen von sogenannten leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffverbindungen nachgewiesen, die krebserregend und damit eine Gefahr für die Gesundheit seien. Außerdem sind nach Aussage der Stadt mehrere Böschungen am Hufeisensee nicht standsicher. Das Badeverbot werde durch die entsprechende Beschilderung am See, die erst kürzlich überprüft und teilweise erneuert wurde, klar angezeigt. Mit den Wassersportvereinen habe man lediglich die Nutzung der Wasseroberfläche geregelt. Der Hufeisensee in Halle ist ein ehemaliger Tagebau. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Der Vorsitzende der Wasserwacht Halle, Sven Thomas, kritisiert, dass die Beschilderung allein nicht ausreicht. Die Lage am See sei komplex. Auf der einen Seite gäbe es die Wassersportvereine, die regelmäßig am Hufeisensee trainieren, ihn wie ihre Westentasche kennen und mit den Gefahren umgehen könnten. Auf der anderen Seite kämen Besucher an den See, die zwar auf Schilder wie "Baden verboten" oder "Lebensgefahr" stoßen, aber auch sehen würden, dass der See intensiv durch die Wassersportler genutzt wird. Das verleite die Menschen dazu, auch in dem See zu baden, erklärt Thomas . Hinzu komme, dass nicht an allen Badestellen Verbotsschilder zu finden seien.

Der Vorsitzende des halleschen Tauchvereins Orca, Henrik Mantek, glaubt, dass sich die Stadt mit der Beschilderung aus der Verantwortung stiehlt. Die Stadt wolle in seinen Augen einfach nicht das nötige Geld ausgeben, um den Hufeisensee sicherer zu machen. Immerhin habe es bereits vor fünf Jahren die Forderung gegeben, den See zum Badegewässer zu machen, nämlich als der benachbarte Golfplatz entstand. Es sei damals das Interesse des Betreibers gewesen, den See öffentlich nutzbar zu machen. Die Stadt habe sich jedoch dagegen entschieden, obwohl die Wassersportvereine gemeinsam mit der Wasserwacht Halle ein Konzept vorgelegt hätten, wie man den See nutzbar machen könne.

Ein weiterer Kritikpunkt der Wasserwacht Halle: Die Stadt habe den Hufeisensee nach Trinkwasserkriterien bewerten lassen. Das hält Sven Thomas für wenig sinnvoll. "Wenn man nach diesen Kriterien jedes beliebige andere Gewässer in Sachsen-Anhalt untersuchen würde, müsste man es mit großer Wahrscheinlichkeit sperren." Hinzu käme, dass es sich bei den nachgewiesenen Stoffen um leicht flüchtige Substanzen handele und alle Daten, die der Wasserwacht vorliegen, zeigten, dass die Grenzwerte für Trinkwasser lediglich im Winter und nur an einzelnen Stellen überhaupt überschritten werden. In solchen Fällen sei es eigentlich üblich, so Thomas, die Nutzung des Gewässers einzuschränken und die betroffenen Regionen im See zu markieren und zu sperren statt ein generelles Badeverbot auszusprechen. Ob Stand-Up-Paddeln, Wasserski, Tauchen oder Schwimmen – Der Hufeisensee wird intensiv genutzt. Bildrechte: imago/Eckehard Schulz