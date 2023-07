Sommerfest, Musik und Ausstellung Jahresausstellung der Burg Giebichenstein in Halle eröffnet

In Halle sind am Wochenende Werke von Kunst- und Design-Studierenden der Burg Giebichenstein zu sehen. Außerdem können sich Interessierte über das Studium an der Kunsthochschule informieren. Auch ein Sommerfest und Live-Musik stehen auf dem Programm.