Der polnische Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa will Halle wegen des geplanten Zukunftszentrums "Deutsche Einheit" besuchen. "Ich will so schnell wie möglich nach Halle kommen und meine Themen und Ideen einbringen", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff ihn eingeladen. Der Termin steht aber noch nicht fest.