Solidarność-Zentrum als Vorbild für das Zukunftszentrum?

Eine Euphorie, die immer wieder gebremst wird durch das Unkonkrete, wenn es um die Ausrichtung des Zentrums geht. Zwar hat die Stadt den Zuschlag für den Baukörper. Das Innenleben definiert jedoch in erster Linie der Bund. Einen Eindruck zu bekommen, wie das aussehen kann, ist Ziel der Reise der halleschen Delegation.

Basil Kerski betont, dass das Zentrum in Halle vor einer besonderen Herausforderung steht: "Das Zentrum darf sich nicht nur die deutsche Öffentlichkeit ausrichten, sondern muss europäisch sein." Dazu komme, dass an der Entstehung des Zentrums die Stadt und der Bund beteiligt seien, dass also viele an einen Tisch gebracht werden müssten. "Das ist unfassbar viel Arbeit", sagt er.

Das Solidarność-Zentrum ist ein mögliches Vorbild für das Zukunftszentrum in Halle. Bildrechte: MDR/Marc Weyrich

Zukunftszentrum: Architekturwettbewerb und Trägerschaftsgründung

In Danzig sei das Zentrum durch die Solidarność-Geschichte direkt aus der Stadt heraus entstanden. Das habe die Abläufe etwas leichter gemacht, weil weniger Akteure mitzusprechen hatten, so Kerski. Den Erfolg des Zentrums in Danzig wolle man kopieren, erklärt deshalb auch Cornelia Pieper. Das Konzept könne Orientierung und Inspiration für Halle sein.

Direktor Basil Kerski kritisiert den Namen des Zentrums in Halle: "Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation" könne nur ein Arbeitstitel sein. Besser sei etwa "Europäisches Demokratiezentrum". Um solche Dinge zu besprechen und zu entscheiden, fehlt es noch an Struktur. Aktuell arbeitet der Aufbaustab an einem Architekturwettbewerb für das Zukunftszentrum in Halle. Eine Trägergesellschaft muss entstehen. Beide Projekte sollen noch 2023 umgesetzt werden.

Der Direktor des Solidarność-Zentrums, Basil Kerski (vorne links), kann sich vorstellen, bei der Entwicklung des Zukunftszentrums in Halle mitzuwirken. Bildrechte: MDR/Marc Weyrich

Kerski offen für Zusammenarbeit mit Halle