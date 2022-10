3.700 Studierende begrüßt Uni Halle startet in spezielles Wintersemester

Hauptinhalt

An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat für rund 3.700 Erstsemestrige am Freitag das Hochschul-Leben begonnen. Die Studierenden wurden mit einer großen Immatrikulationsfeier auf dem Campus begrüßt. Das Semester soll in Präsenz stattfinden. Es ist das erste nachdem die ersten Sparmaßnahmen greifen.