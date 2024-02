Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Nach Revision Prozess um versuchten Mord in Halle wird neu aufgerollt

26. Februar 2024, 05:00 Uhr

Am Landgericht Halle wird ab Montag der Fall einer Frau, die wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann verurteilt wurde, neu verhandelt. Der Bundesgerichtshof hatte zuvor die Revision der Angeklagten wegen einer "lückenhaften" Beweisführung angenommen und das Verfahren an das Landgericht zurückverwiesen. Die Frau soll im Dezember 2022 mehr als zwanzig Mal auf ihren Mann eingestochen haben, der schwer verletzt überlebte.