Eines der beliebtesten Computerspiele ist FIFA, das Fußballsimulationsspiel von Electronic Arts (EA). In dieser Doku treffen wir auf Paul, der seit seinem zwölften Lebensjahr begeistert FIFA zockt. Er nimmt online an Wettkämpfen gegen andere Spieler teil, wobei der Schlüssel zum Erfolg stets in der Qualität der Spieler liegt. Um an erstklassige Fußballer wie Mbappé, Messi oder Ronaldo zu gelangen, setzt Paul darauf, sogenannte Lootboxen zu öffnen. So nennt man digitale Schatzkisten, die virtuelle Gegenstände enthalten – in diesem Fall Fußballspieler. Was drin ist, entscheidet aber der Zufall.