Nach Zeugenhinweis Halle: Polizei holt Mann tot aus der Saale

27. Oktober 2023, 15:08 Uhr

Ein Zeuge hat am am Dienstag in Halle eine Person in der Saale entdeckt. Die Polizei fand daraufhin einen leblosen Mann ein Stück weiter nördlich im Wasser. Er wurde tot geborgen. Nun wird ermittelt, wer der Mann ist und wie er zu Tode kam.