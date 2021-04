Seit über zwei Monaten gibt es ständig neue Vorwürfe gegen Wiegand wegen Unregelmäßigkeiten beim Impfen in Halle. Genauso lange wehrt sich der Oberbürgermeister dagegen. Er präsentiert Protokollvermerke von Sitzungen des Katastrophenschutzstabes, von denen er später selber einräumt, dass sie erst Wochen später angefertigt wurden. Er spricht von Anfang an von einem transparenten Verfahren, nach dem sogenannte Restdosen in Halle verimpft würden. Einmal ist es ein Zufallsgenerator, mit dem Personen auf einer Liste ausgewählt werden. Später sagt er, dass nach einem "Sechs-Augen-Prinzip" ausgewählt worden sei. Wahrscheinlich stimmt nichts von alledem.

Die Widersprüche in den Erklärungen Wiegands sind augenfällig. Seit dem Beginn der Pandemie schmückt sich Wiegand mit einer täglichen Pressekonferenz im Internet. Doch als Journalisten immer drängender nachfragen, was genau beim Impfen in Halle vor sich geht, blockt das Stadtoberhaupt. Er lässt seinen Pressesprecher den zugeschalteten Jounalisten vor Beginn der Konferenz mitteilen, dass Fragen zum Thema Impfen nicht beantwortet würden. Die Fragen kommen trotzdem. Kurzerhand wird das Format eingestellt, nicht ohne einen letzten Angriff auf die Pressevertreter. Es gäbe kein Interesse mehr an Informationen zur Pandemie. So wird das Ende der Veranstaltung begründet.