Grün beraten — der Green Consultant

Eine der 15 Vorgaben hilft dabei, den Überblick nicht zu verlieren: Nachhaltigkeitsberater, sogenannte "Green Consultants", unterstützen vor und am Filmset dabei, nach den ökologischen Mindeststandards zu arbeiten. Laut Dehmelt erfindet die Branche damit nichts Neues: "Es gibt schon so lange Firmen, die Nachhaltigkeitsberatung für Unternehmen machen. Es wurde nur versucht, den Beruf an die Eigenheit der Branche anzupassen." In Mitteldeutschland seien Nachhaltigkeitsberater und -beraterinnen für Filme noch rar gesät.

Mit der Einführung der Mindeststandards werde dieser Bedarf jedoch steigen. Die MDM versucht diesem Fachkräftemangel vorzubeugen und fördert eine Ausbildung zum "Green Consultant" für Personen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen bis zu 100 Prozent. Interessierte sollten sich gut in der Branche auskennen und Erfahrungen aus der Filmproduktion mitbringen.

Die Sunday Filmproduktions GmbH aus Halle hat sich auf Nachhaltigkeitsberatung für Filmschaffende spezialisiert. Produzent und "Green Consultant" Thomas Jeschner beobachtet den grünen Wandel in seinem Arbeitsalltag. Manchen falle es noch schwer, Abläufe und Netzwerke nach 30 Jahren in der Branche neu zu denken, jedoch sehe Jeschner vor allem in der jüngeren Generation viel Potenzial an Innovation. "Es wird aber auch Projekte geben, die unsere beratende Tätigkeit in Anspruch nehmen, um für den Abschlussbericht einen Haken dahinter zu machen", befürchtet er. Die Gefahr von Greenwashing schließt er nicht aus.

Nachhaltige Technologien nur selten vorhanden

Filmschaffende, die sich gewissenhaft an die Standards halten wollen, stoßen in manchen Bereichen noch an ihre Grenzen. Es hänge nach Jeschner zwar stark davon ab, ob es sich bei der Produktion um einen Spielfilm, eine Serie oder einen Animationsfilm handele, jedoch sehe er generell die größten Schwierigkeiten im technischen Bereich. "Die Ressourcen sind in Mitteldeutschland schnell überfragt", führt er aus. Dabei bezieht er sich vor allem auf ökologisch nachhaltige Elektroanschlüsse, mobile Stromversorgung, Licht und Fahrzeuge. Technikverleiher, die über ein Angebot gemäß den Standards verfügen, seien eher an großen Standorten wie Berlin angesiedelt.

Dreharbeiten der MDR-Produktion "Die Hexen vom Brocken und ihre Mörder" auf Burg Querfurt in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Imago/Star Media Deswegen befinden sich die ökologischen Mindeststandards noch in Aushandlung und werden auch 2023 dynamisch bleiben. "Es wird immer darum gehen, was möglich ist und Sinn macht", erläutert Thomas Jeschner. Das zeigt sich zum Beispiel an Punkt fünf der Mindeststandards: An Drehorten ohne Netzanschluss setzen Filmcrews üblicherweise Dieselgeneratoren ein. Diese sollen zukünftig Solargeneratoren weichen oder mindestens der klimafreundlicheren Abgasnorm Stage-IIIA entsprechen. Eine Branchenbefragung hatte jedoch ergeben, dass kaum ein technischer Dienstleister über derartige Dieselgeneratoren verfügt. Die Initiative beschloss deswegen, die Maßnahme nur als Soll-Vorgabe, also nicht verpflichtend, beizubehalten.

Um die Vorgabe verpflichtend einführen zu können, müssten Technikverleiher in nachhaltiges Equipment investieren. "Die haben teilweise einen Lagerbestand im Wert von einer Million Euro, das sie sich bewusst angeschafft haben, weil sie ihre Kunden kennen", erklärt Thomas Jeschner. Für eine Umstellung auf klimafreundliche Technologien müssten sie in Vorleistung gehen, weil sie nur indirekt von geförderten Projekten profitieren, selbst aber keine finanzielle Förderung beantragen können. Deswegen hält Maria Dehmelt mit der Einführung der Mindeststandards auch eine Wirtschaftsförderung für Technikanbieter für notwendig.

Wirtschaftliche Risiken durch Mindeststandards?