Merseburg Tödlicher Zusammenprall: Mann stirbt nach Unfall mit E-Bike

02. Juni 2024, 15:01 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß an seinen Verletzungen verstorben. Der E-Bike-Fahrer war am an der B91 bei Merseburg frontal mit einem anderen E-Bike zusammengestoßen.