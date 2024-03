Die Vision von Theorie und Praxis direkt nebeneinander besteht schon eine Weile an der Medizinischen Fakultät.

Nun wurde ein Standort für den geplanten Neubau gefunden.

Außerdem entsteht ein Pandemie-Resilienz-Zentrum.

Eine Hochschule – da ist sich Heike Kielstein sicher – bleibt nur dann attraktiv, wenn sie sowohl den Studierenden, als auch den Lehrenden beste Möglichkeiten bieten kann. Halles Medizinerausbildung hat da aber aus Sicht der Dekanin ein großes Manko: Die Klinik befindet sich am Heiderand und die meisten Hörsäle in der Innenstadt. Da werde viel Zeit "verpendelt", beschreibt die Dekanin der Medizinischen Fakultät die aktuelle Situation. Auch deshalb setze sie alle Hoffnung auf einen geplanten Neubau in Rufweite zum Uni-Krankenhaus. Dort soll künftig vor allem die theoretische Lehre einen zentralen Platz bekommen.

Die Vision von der direkten Nachbarschaft von Theorie und Praxis geistert schon einige Jahre in der Medizinischen Fakultät herum und scheiterte bislang an der Kostenfrage. Zudem musste zunächst das Uni-Krankenhaus saniert und zukunftssicher aufgestellt werden. Dazu sind die meisten Fach-Kliniken von dem historischen Standort in der Innenstadt auch an den Heiderand gezogen. Nur zu Vorlesungen, Seminare und manchen Übungen geht es weiter in den innerstädtischen Backsteinkomplex aus der Kaiserzeit. Bildrechte: MDR/ Universitätsmedizin Halle

Platz am Weinberg-Campus gefunden

Das soll sich dann ändern, der der ideale Standort für das Theoretikum ist auf dem Campus Weinberg gefunden, hier bündelt die Universität ihre naturwissenschaftliche Expertise. Doch das Areal ist bereits dicht bebaut, unter anderem mit Studentenwohnheimen, einer Sporthalle, einer Mensa. Ein neuer Gebäudekomplex für die weit über 1.000 Medizinstudenten braucht jedoch Platz. Da müsste einiges weichen, so die Befürchtungen. Die haben sich allerdings mit dem Architekturwettbewerb gelegt, der im vergangenen Herbst entschieden wurde.

"Der Siegerentwurf hebt sich deutlich von den anderen Vorschlägen ab und schlängelt sich auf dem Weinberg entlang. Er ist wirklich nachhaltig geplant, ohne dass dort viele Gebäude abgerissen werden müssen", freut sich Heike Kielstein. Noch aber steckt der geplante Gebäudekomplex in den Kinderschuhen. Jetzt werde auf der Basis des Entwurfs die Feinplanung begonnen. Danach richtet sich dann der Zeitplan für die bauliche Umsetzung. Heike Kielstein sagt: "Wir würden uns wünschen, dass wir im nächsten Jahr da deutlich konkreter werden, sowohl über die finanzielle Ausstattung als auch über den Baukalender." Bildrechte: MDR/ Universitätsmedizin Halle